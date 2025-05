VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX – Lagrasse, 30 mai 2025 10:00, Lagrasse.

Aude

VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX 16 rue Paul Vergnes Lagrasse Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 10:00:00

fin : 2025-05-30 12:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Depuis la Maison du Patrimoine, le temps d’une visite dans l’un des plus beau village de France, un guide conférencier vous fera (re)découvrir les images oubliées des plafonds peints de Lagrasse… Une autre façon d’aborder l’histoire de cette cité médiévale et de mettre en lumière « la maison aux images ».

Visite organisée dans le cadre des Rencontres sur les plafonds peints programmées par l’Abbaye de Lagrasse.

En cas de fermeture, la visite peut être annulée.

Inscription obligatoire sur notre site web, places limitées à 30 personnes par visite.

.

16 rue Paul Vergnes

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr

English :

From the Maison du Patrimoine, during a visit to one of France?s most beautiful villages, a guide will help you (re)discover the forgotten images of Lagrasse?s painted ceilings? Another way of exploring the history of this medieval town and shedding light on « the house of images ».

Visit organized as part of the Rencontres sur les plafonds peints program organized by Lagrasse Abbey.

The tour may be cancelled in the event of closure.

Registration required on our website, places limited to 30 people per visit.

German :

Vom Maison du Patrimoine aus können Sie während eines Besuchs in einem der schönsten Dörfer Frankreichs mit Hilfe eines Fremdenführers die vergessenen Bilder der Deckenmalereien von Lagrasse (wieder) entdecken Eine andere Art, sich der Geschichte dieser mittelalterlichen Stadt zu nähern und das « Haus der Bilder » zu beleuchten.

Diese Führung findet im Rahmen der von der Abtei Lagrasse organisierten Treffen zu den Deckenmalereien statt.

Im Falle einer Schließung kann die Besichtigung abgesagt werden.

Anmeldung auf unserer Website erforderlich, Plätze auf 30 Personen pro Besuch begrenzt.

Italiano :

Dalla Maison du Patrimoine, durante una visita a uno dei più bei villaggi di Francia, una guida vi aiuterà a (ri)scoprire le immagini dimenticate dei soffitti dipinti di Lagrasse? Un altro modo per esplorare la storia di questa città medievale e far luce sulla « casa delle immagini ».

Visita organizzata nell’ambito del programma « Rencontres sur les plafonds peints » organizzato dall’Abbazia di Lagrasse.

In caso di chiusura, la visita potrebbe essere annullata.

Iscrizione obbligatoria sul nostro sito web, posti limitati a 30 persone per visita.

Espanol :

Desde la Maison du Patrimoine, durante una visita a uno de los pueblos más bellos de Francia, un guía le ayudará a (re)descubrir las imágenes olvidadas de los techos pintados de Lagrasse? Otra forma de explorar la historia de esta ciudad medieval y arrojar luz sobre « la casa de las imágenes ».

Esta visita se inscribe en el marco del programa Rencontres sur les plafonds peints organizado por la Abadía de Lagrasse.

En caso de cierre, la visita podrá anularse.

Inscripción obligatoria en nuestra página web, plazas limitadas a 30 personas por visita.

L’événement VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX Lagrasse a été mis à jour le 2025-05-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois