Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay Place du Clauzel Le Puy-en-Velay

Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay

Place du Clauzel Office de Tourisme Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 7 EUR

Début : Samedi 2025-03-22 14:30:00

fin : 2025-03-22

2025-03-22 2025-03-29 2025-04-05 2025-07-05 2025-09-13 2025-09-27 2025-10-04

Parcourez la cité vellave, véritable machine à remonter le temps, depuis la basse ville Renaissance jusqu’à la haute ville du Moyen Âge et sa cathédrale.

Rendez-vous à la fontaine place du Clauzel. Sur inscription.

Place du Clauzel Office de Tourisme Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

Take a tour of the Vellave town, a veritable time machine, from the Renaissance lower town to the medieval upper town and its cathedral.

Meet at the fountain on Place du Clauzel. Registration required.

German :

Durchstreifen Sie die Vellavestadt, eine wahre Zeitmaschine, von der Renaissance-Unterstadt bis zur mittelalterlichen Oberstadt und ihrer Kathedrale.

Treffpunkt: Brunnen am Place du Clauzel. Nach Anmeldung.

Italiano :

Visita della città di Vellave, una vera e propria macchina del tempo, dalla città bassa rinascimentale alla città alta medievale e alla sua cattedrale.

Appuntamento alla fontana di Place du Clauzel. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Recorra la ciudad de Vellave, una auténtica máquina del tiempo, desde la ciudad baja renacentista hasta la ciudad alta medieval y su catedral.

Encuentro en la fuente de la Place du Clauzel. Inscripción obligatoria.

