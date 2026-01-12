Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay Place du Breuil Le Puy-en-Velay

Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay

Parcourez la cité vellave, véritable machine à remonter le temps, depuis la basse ville Renaissance jusqu’à la haute ville du Moyen Âge et sa cathédrale.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, place du Breuil. Visite payante, sur inscription.

Place du Breuil Office de Tourisme Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English : Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay

Take a tour of the Vellave town, a veritable time machine, from the Renaissance lower town to the medieval upper town and its cathedral.

Meet in front of the Tourist Office, place du Breuil. Registration required.

