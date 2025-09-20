Visite guidée : « Laissez-vous conter Montauban… » CIAP – Ancien collège Montauban

Visite guidée : « Laissez-vous conter Montauban… » CIAP – Ancien collège Montauban samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : « Laissez-vous conter Montauban… » 20 et 21 septembre CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

️ Visite-découverte de Montauban

Rendez-vous au CIAP (1er étage de l’Ancien Collège, 25 allée de l’Empereur) pour une visite guidée d’1h30 à la découverte des trésors de Montauban.

Explorez le pont Vieux, l’église Saint-Jacques, la cathédrale et les façades des hôtels particuliers des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.

Terminez par la place Nationale, cœur vibrant de la cité depuis le XIIᵉ siècle.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

️ Visite-découverte de Montauban

©CIAP