Vernie

Visite guidée Laissez-vous raconter l’histoire de Vernie

Vernie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Laissez-vous raconter l’histoire de Vernie avec l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles !

Le samedi 6 juin après-midi, venez découvrir Vernie le temps d’une promenade guidée. Vous remonterez le temps avec les anciens commerces de la rue principale, l’ancienne gare et surtout l’ancienne usine. Vous ferez aussi une étape à l’église Saint-Médard ouverte pour l’occasion.

Gratuit horaire et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription.

Inscription obligatoire car places limitées auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03. .

Vernie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03 contact@tourisme-alpesmancelles.fr

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English :

Discover the history of Vernie with the Office de Tourisme des Alpes Mancelles!

L’événement Visite guidée Laissez-vous raconter l’histoire de Vernie Vernie a été mis à jour le 2026-05-13 par OT des Alpes Mancelles