Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés Rue Aldric Crevel Montivilliers

Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés Rue Aldric Crevel Montivilliers dimanche 5 avril 2026.

Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés

Rue Aldric Crevel Aître de Brisgaret Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Moins connu que l’Aître Saint-Maclou, son homologue rouennais, l’Aître de Brisgaret est un site exceptionnel qui invite à un voyage dans le temps. Construit à l’aube de la Renaissance et restauré au début des années 2010, le charnier ossuaire montivillon du 16e siècle déploie une galerie en bois, truffée de symboles macabres, poèmes ou citations hérités des temps où la peste frappe l’Europe. Avec votre guide, partez à la recherche des secrets que renferme cet ancien cimetière à l’histoire surprenante. Pour l’occasion, pénétrez dans la chapelle de Brisgaret, pour découvrir des éléments du patrimoine montivillon souvent méconnus.

Réservation obligatoire. .

Rue Aldric Crevel Aître de Brisgaret Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr

English : Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie