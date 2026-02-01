Visite guidée L’amour au musée Saint-Loup Troyes

Visite guidée L’amour au musée Saint-Loup

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Abbaye Saint-Loup Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

A la lueur d’une lampe, ou celle de votre portable, venez découvrir avec votre moitié des histoires d’amour au sein du musée Saint-Loup, à travers les collections du muséum d’Histoire naturelle et des Beaux-arts.



Sur réservation .

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Abbaye Saint-Loup Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

