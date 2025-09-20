Visite guidée « L’ancien quartier maritime » 15 Rue du Pont aux Brouettes, 80100 Abbeville Abbeville

nombre de place limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier

maritime occupé jadis par les marins. L’occasion de vous raconter l’histoire du port, de la

manufacture royale des rames, fleuron de l’industrie textile de l’époque et de bien d’autres

savoir-faire aujourd’hui disparus, témoin de la prospérité d’Abbeville jusqu’au XIXème

siècle

