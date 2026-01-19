Visite guidée L’aparté Iffendic

Visite guidée L’aparté

Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Le mercredi 18 février de 10h30 à 11h30, L’aparté, lieu d’art contemporain situé au Lac de Trémelin, vous propose une visite guidée de la nouvelle exposition Se souviendra-t-on du chant des oiseaux ? de Lise Gaudaire.

Gratuit. Tout public. .

Lieu-dit Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29

English :

