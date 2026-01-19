Visite guidée L’aparté Iffendic
Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Le mercredi 18 février de 10h30 à 11h30, L’aparté, lieu d’art contemporain situé au Lac de Trémelin, vous propose une visite guidée de la nouvelle exposition Se souviendra-t-on du chant des oiseaux ? de Lise Gaudaire.
