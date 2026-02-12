Visite guidée L’architecture balnéaire du Touquet-Paris-Plage (à pied) Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée L’architecture balnéaire du Touquet-Paris-Plage (à pied)

Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage un endroit à part entière. Partez à la découverte des plus belles villas et édifices protégés aux Monuments Historiques et laissez-vous conter les anecdotes de ces lieux.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .

+33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

