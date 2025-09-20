Visite guidée : l’architecture dans le fonds patrimonial Médiathèque Louis Aragon Tarbes

Visite guidée : l’architecture dans le fonds patrimonial Médiathèque Louis Aragon Tarbes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : l’architecture dans le fonds patrimonial Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Hautes-Pyrénées

Gratuit. Visite à partir de 12 ans. Durée : environ 1h30. Sur inscription : 05.62.44.38.98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Plongée dans les trésors cachés de la Médiathèque Louis Aragon – Tarbes

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la médiathèque Louis Aragon vous ouvre exceptionnellement les portes de ses coulisses !

Partez à la découverte de son riche fonds patrimonial, habituellement non accessible au public, avec un focus sur les documents liés à l’architecture.

Une occasion unique de feuilleter l’histoire à travers des ouvrages rares et précieux.

Médiathèque Louis Aragon 31 rue André Fourcade, 65000 Tarbes Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 44 38 98 https://bibliotheques.agglo-tlp.fr

Plongée dans les trésors cachés de la Médiathèque Louis Aragon – Tarbes

©CA TLP