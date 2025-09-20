Visite guidée : L’architecture de la Préhistoire Musée de Lodève Lodève

Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Aménagement de grottes, construction de huttes, organisation des premiers villages, édification de dolmens…

Laissez-vous surprendre par l’ingéniosité des hommes et des femmes de la Préhistoire dans leur façon de créer des espaces pour les vivants et pour les morts.

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/visites-guidees-animations/archi-larchitecture-de-la-prehistoire »}] C’est dans l’hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C’est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l’escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d’un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

© Musée de Lodève – Les fées spéciales