Visite guidée « L'architecture des Archives » 20 et 21 septembre Archives départementales des Hautes-Alpes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Sous le prisme de l’architecture, explorez les coulisses du bâtiment des Archives départementales des Hautes-Alpes. Magasins de conservation, ateliers, documents rares ou insolites… découvrez l’envers du décor de ce lieu vivant où se collecte, se classe, se restaure et se constitue la mémoire du département.

Gratuit. Inscription fortement conseillée au 04 86 15 31 80

Archives départementales des Hautes-Alpes 22 Route de Rambaud, 05000 Gap, France Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33486153180 https://archives.hautes-alpes.fr

