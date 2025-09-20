Visite guidée l’architecture du XIXe siècle à Romans Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Visite guidée l’architecture du XIXe siècle à Romans

Place Jules Nadi Départ du Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Lors des Journées européennes du Patrimoine, découvrez l’architecture des monuments du XIXe siècle lors d’une visite guidée de Romans dédiée au thème du patrimoine architectural



Sur réservation !

Place Jules Nadi Départ du Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

During the European Heritage Days, discover the architecture of 19th-century monuments during a guided tour of Romans dedicated to the theme of architectural heritage



Book now!

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes die Architektur der Denkmäler des 19. Jahrhunderts bei einer Führung durch Romans, die dem Thema des architektonischen Erbes gewidmet ist



Nur mit Voranmeldung!

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, scoprite l’architettura dei monumenti del XIX secolo durante una visita guidata a Roma dedicata al tema del patrimonio architettonico



Prenotate ora!

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la arquitectura de los monumentos del siglo XIX durante una visita guiada por romanos dedicada al tema del patrimonio arquitectónico



¡Reserve ya!

