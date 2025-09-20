Visite guidée l’architecture du XIXe siècle à Valence Kiosque Peynet Valence

Visite guidée l’architecture du XIXe siècle à Valence Kiosque Peynet Valence samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée l’architecture du XIXe siècle à Valence Samedi 20 septembre, 14h00, 16h30 Kiosque Peynet Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Régimes politiques, économie, société, techniques… Le XIXe siècle est une époque de grands boulversements qui se ressentent dans la ville, tant dans les bâtiments que dans l’urbanisme.

Kiosque Peynet 15A Rue Georges Méliès, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

Régimes politiques, économie, société, techniques… Le XIXe siècle est une époque de grands boulversements qui se ressentent dans la ville, tant dans les bâtiments que dans l’urbanisme.

©Blaise Adilon