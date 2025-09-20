Visite guidée « L’architecture en goguette » Conservatoire de musique et de danse Épinay-sur-Seine
Visite guidée « L’architecture en goguette » Conservatoire de musique et de danse Épinay-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Véritable laboratoire architectural, Epinay-sur-Seine recèle bien des trésors où les différentes techniques de construction ont donné lieu à des pavillons, d’anciens châteaux et immeubles accompagnés d’espaces verts, indissociables de l’urbanisme spinassien. Depuis le conservatoire jusqu’au centre-ville, laissez-vous conter l’histoire architectural de ce quartier.
Conservatoire de musique et de danse 79 rue Jean-Jaurès 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Écondeaux Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}]
