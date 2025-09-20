Visite Guidée: L’architecture en transat Musée Sandelin Saint-Omer

Durée : 1h. Dès 12 ans. Sur réservation auprès du musée Sandelin : billetterie en ligne, 03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Le musée vous propose une visite originale pour découvrir la splendide demeure de la comtesse Sandelin : l’hôtel particulier du 18ème siècle. Dans cette cour très minérale au style français avec ses belles pierres de taille qui tranchent avec la traditionnelle brique jaune, installez-vous sur un transat pour observer dans les meilleures conditions les détails de style Louis XV, les ornements faits de grotesques ou d’éléments végétaux. Envie d’enchaîner avec une petite sieste dans le jardin ? Il n’est qu’à quelques mètres… Lunettes de soleil et chapeau conseillés !

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

