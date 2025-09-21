Visite guidée « L’architecture religieuse du XXe siècle » à l’église du Sacré-Cœur Le Sacré-Coeur Besançon

Sur inscription | Rendez-vous devant l’église, 12 avenue Sadi Carnot à Besançon.

Avec Jo-Ann Campion, chargée de recherche au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, partez à la découverte de trois églises emblématiques de l’architecture religieuse du XXe siècle à Besançon : Sainte-Jeanne d’Arc, le Sacré-Cœur et Saint-Joseph. Dimanche 21 septembre, de 14h à 15h, vous pourrez visiter le Sacré-Cœur de Besançon.

Le Sacré-Coeur 12 avenue Carnot, 25000 Besançon Besançon 25000 Mouillère Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Aline Thomas / Région Bourgogne-Franche-Comté