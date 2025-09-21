Visite guidée « L’architecture religieuse du XXe siècle » à l’église Sainte-Jeanne d’Arc Église Sainte-Jeanne d’Arc Besançon

Visite guidée « L’architecture religieuse du XXe siècle » à l’église Sainte-Jeanne d’Arc Dimanche 21 septembre, 09h30 Église Sainte-Jeanne d’Arc Doubs

Sur inscription | Rendez-vous devant l’église, 3 rue du Crotot à Besançon.

Avec Jo-Ann Campion, chargée de recherche au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, partez à la découverte de trois églises emblématiques de l’architecture religieuse du XXe siècle à Besançon : Sainte-Jeanne d’Arc, le Sacré-Cœur et Saint-Joseph. Dimanche 21 septembre, de 9h30 à 10h30, vous pourrez visiter l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Besançon.

Église Sainte-Jeanne d'Arc 3 rue du Crotot, 25000 Besançon Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Aline Thomas / Région Bourgogne-Franche-Comté