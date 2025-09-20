Visite guidée « L’architecture romane » à Bagneux Église Saint-Paul Bagneux

Visite guidée « L’architecture romane » à Bagneux Samedi 20 septembre, 10h30 Église Saint-Paul Allier

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, venez découvrir l’église Saint-Paul de Bagneux et les différentes évolutions qui l’ont marquée au fil du temps.

Tout le week-end, l’exposition sur les églises romanes du Pays d’art et d’histoire sera visible dans l’église (de 9h à 19h).

Église Saint-Paul Le Tranchet, 03460 Bagneux, France Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Edifice roman du XIIe siècle (abside, choeur, mur septentrional) , partiellement reconstruit au 16e (nef unique).

© Moulins Communauté