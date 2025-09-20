Visite guidée « L’architecture romane » à Besson Église Saint-Martin Besson

Visite guidée « L’architecture romane » à Besson Église Saint-Martin Besson samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « L’architecture romane » à Besson Samedi 20 septembre, 10h30 Église Saint-Martin Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

L’église de Besson présente un bel exemple d’architecture romane et ses chapiteaux montrent différentes campagnes de construction marquées par diverses influences régionales : venez la découvrir au fil d’une visite guidée !

Église Saint-Martin 03210 Besson Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulins Communauté