Visite guidée: l’Art dans la rue à Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 20:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Street art, fresques, sculptures… Parcourez Valence et Romans comme des galeries à ciel ouvert. Chaque œuvre, accessible à tous, dévoile une histoire ou un message, mêlant techniques et médiums pour une découverte artistique originale en ville.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Street art, frescoes, sculptures? Explore Valence and Romans as if they were open-air galleries. Each work, accessible to all, reveals a story or a message, combining techniques and media for an original artistic discovery of the city.

German :

Street Art, Fresken, Skulpturen? Durchstreifen Sie Valence und Romans wie Galerien unter freiem Himmel. Jedes Kunstwerk, das für alle zugänglich ist, enthüllt eine Geschichte oder eine Botschaft und vereint Techniken und Medien für eine originelle künstlerische Entdeckung in der Stadt.

Italiano :

Arte di strada, affreschi, sculture? Esplorate Valence e Roma come se fossero gallerie a cielo aperto. Ogni opera, accessibile a tutti, rivela una storia o un messaggio, combinando tecniche e media per una scoperta artistica originale della città.

Espanol :

¿Arte callejero, frescos, esculturas? Explore Valence y Romans como si fueran galerías al aire libre. Cada obra, accesible a todos, revela una historia o un mensaje, combinando técnicas y soportes para un descubrimiento artístico original de la ciudad.

