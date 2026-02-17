Visite guidée l’Art dans la rue à Romans RDV Jardin Nicole Algan Romans-sur-Isère

Visite guidée l’Art dans la rue à Romans

RDV Jardin Nicole Algan 18 Côte Garenne Romans-sur-Isère Drôme

2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 14:30:00

2026-04-26

En partenariat avec LADAPT Drôme Ardèche accessible PMR.

Street art, fresques, installations, sculptures, partez à la rencontre de l’art dans la rue. Observez, à travers un parcours dans la ville, les différentes techniques et médiums utilisés.

+33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

In partnership with LADAPT Drôme Ardèche ? accessible for wheelchair users.

Street art, frescoes, installations, sculptures: come and discover art in the street. Take a tour of the city to see the different techniques and media used.

