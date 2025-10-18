Visite guidée L’Art dans la ville avec Louis Chartres

Visite guidée L’Art dans la ville avec Louis Chartres samedi 18 octobre 2025.

Visite guidée L’Art dans la ville avec Louis

8 rue de la Poissonnerie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Vous croyez connaître Chartres ? Détrompez-vous. Avec L’Art dans la Ville, Louis, guide passionné et expert, vous emmène découvrir une autre facette de cette ville historique, bien loin des clichés habituels (dans tous les sens du terme).

Plongez dans l’univers vibrant du street-art fresques, graffs et œuvres signées par des artistes comme Miss Tic, EZK, Jimmy C et bien d’autres. Partez sur les traces de MifaMosa, street-artiste qui détourne les plaques de rues avec ses mosaïques pleines de peps. Ouvrez l’œil des statues et sculptures contemporaines parsèment la ville, ponctuant votre balade d’instants surprenants. Enfin, cap sur quelques bâtiments iconiques de l’architecture contemporaine, pour saisir l’évolution urbaine de Chartres et son dynamisme créatif. Avec Louis, attendez-vous à une visite décalée, vivante, pleine d’anecdotes, qui séduira les urbains curieux, amateurs d’art contemporain, de culture et d’expériences hors des sentiers battus. Prêt à voir Chartres autrement ? .

8 rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English :

Think you know Chartres? Think again. With L?Art dans la Ville, Louis, a passionate and expert guide, takes you to discover another facet of this historic city, far from the usual clichés (in every sense of the word).

German :

Sie glauben, Sie kennen Chartres? Dann irren Sie sich. Mit L?Art dans la Ville nimmt Sie Louis, ein leidenschaftlicher und sachkundiger Fremdenführer, mit auf eine Entdeckungsreise durch eine andere Facette dieser historischen Stadt, die weit entfernt von den üblichen Klischees (in jedem Sinne des Wortes) ist.

Italiano :

Pensate di conoscere Chartres? Ripensateci. Con L’Art dans la Ville, Louis, una guida esperta e appassionata, vi porta a scoprire un altro aspetto di questa città storica, lontano dai soliti cliché (in tutti i sensi).

Espanol :

¿Cree que conoce Chartres? Piénselo de nuevo. Con L’Art dans la Ville, Louis, un guía apasionado y experto, le lleva a descubrir otra faceta de esta ciudad histórica, alejada de los tópicos habituales (en todos los sentidos de la palabra).

L’événement Visite guidée L’Art dans la ville avec Louis Chartres a été mis à jour le 2025-09-15 par OT CHARTRES