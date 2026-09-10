Visite guidée L’art de conserver les oeuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine Musée national Adrien Dubouché Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite guidée L’art de conserver les oeuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Connaissez-vous le monde fascinant de la conservation d’œuvre d’art ? Pour le découvrir, joignez-vous à cette visite auprès de Florence Disson, conservatrice du patrimoine. En contact constant avec les œuvres, elle vous partagera son expérience, ses missions au sein du musée et vous parlera également de restauration de certaines pièces des collections !
Sur réservation. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite guidée L’art de conserver les oeuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine
L’événement Visite guidée L’art de conserver les oeuvres avec Florence Disson, conservatrice du patrimoine Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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