Visite guidée L’art de la lumière Journées Européennes des Métiers d’Art RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée L’art de la lumière Journées Européennes des Métiers d’Art

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Entre édifices religieux et profanes, partez à la découverte d’une sélection de vitraux, parmi les plus beaux de Valence. Un circuit sur les traces des réalisations de la famille Thomas, maîtres-verriers depuis 1878.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Between religious and secular buildings, discover a selection of some of the finest stained glass in Valence. Follow in the footsteps of the Thomas family, master glassmakers since 1878.

