Visite guidée : L’art déco à Valence RDV à la Maison des têtes Valence
dimanche 4 octobre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée : L’art déco à Valence
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 10:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Un parcours à la découverte de ce courant d’architecture des années 1920 – 1930 qui se matérialise par des décors et des matériaux caractéristiques : formes géométriques élancées, usage du béton, ornements stylisés des façades.
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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
A journey to discover this architectural movement of the 1920s and 1930s, which is characterized by distinctive decorative elements and materials: sleek geometric shapes, the use of concrete, and stylized facade ornamentation.
L’événement Visite guidée : L’art déco à Valence Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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