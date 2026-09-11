Visite guidée : L’art déco à Valence RDV à la Maison des têtes Valence

dimanche 4 octobre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Valence

Visite guidée : L’art déco à Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 10:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Un parcours à la découverte de ce courant d’architecture des années 1920 – 1930 qui se matérialise par des décors et des matériaux caractéristiques : formes géométriques élancées, usage du béton, ornements stylisés des façades.

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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

A journey to discover this architectural movement of the 1920s and 1930s, which is characterized by distinctive decorative elements and materials: sleek geometric shapes, the use of concrete, and stylized facade ornamentation.

L’événement Visite guidée : L’art déco à Valence Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme