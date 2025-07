Visite guidée L’art décoratif au XVIIIe siècle Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Visite guidée L’art décoratif au XVIIIe siècle Musée Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 13 août 2025.

Visite guidée L’art décoratif au XVIIIe siècle

Début : 2025-08-13 16:00:00

2025-08-13

Élégance, finesse et raffinement… Le XVIIIe siècle est une période faste pour les arts décoratifs. Cette visite au musée Nicolas Poussin vous dévoile objets, meubles et ornements d’époque pour mieux comprendre l’art de vivre sous l’Ancien Régime.

Gratuit

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

English : Visite guidée L’art décoratif au XVIIIe siècle

Elegance, finesse and refinement? The 18th century was a golden age for the decorative arts. This visit to the Nicolas Poussin Museum reveals period objects, furniture and ornaments to help you better understand the art of living under the Ancien Régime.

Free

German :

Eleganz, Feinheit und Raffinesse? Das 18. Jahrhundert war eine Blütezeit für die dekorativen Künste. Dieser Besuch im Museum Nicolas Poussin zeigt Ihnen Objekte, Möbel und Ornamente aus der Epoche, um die Lebensart des Ancien Régime besser zu verstehen.

Kostenlos

Italiano :

Eleganza, finezza e raffinatezza? Il XVIII secolo fu un’epoca d’oro per le arti decorative. Questa visita al Museo Nicolas Poussin vi farà scoprire oggetti, mobili e ornamenti d’epoca per comprendere meglio l’arte di vivere dell’Ancien Régime.

Gratuito

Espanol :

¿Elegancia, delicadeza y refinamiento? El siglo XVIII fue la edad de oro de las artes decorativas. Esta visita al Museo Nicolas Poussin le descubrirá objetos, muebles y ornamentos de época para comprender mejor el arte de vivir bajo el Antiguo Régimen.

Gratis

