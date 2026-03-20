VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT Musée archéologique de Jublains Jublains
VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT Musée archéologique de Jublains Jublains samedi 11 avril 2026.
VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
RDV au Musée de Jublains pour une visite guidée !
Si vous pensez que vos petits-enfants sont trop jeunes pour visiter un musée archéologique, cette activité spécial
grands-parents est faite pour vous ! La médiatrice vous donnera les clés de compréhension du musée et vous
présentera les dispositifs de visite disponibles. Vous recevrez conseils et astuces pour guider vos petits-enfants de
façon amusante. Afin de poursuivre l’expérience, des activités manuelles faciles à réaliser à la maison vous seront
proposées.
Samedi 11 avril 2026
10 h 11h30
Tarif plein 6 €, réduit 4 €
Lieu musée de Jublains
Public adulte
Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Meet us at the Musée de Jublains for a guided tour!
L’événement VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co