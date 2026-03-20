VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT Musée archéologique de Jublains Jublains

VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

RDV au Musée de Jublains pour une visite guidée !

Si vous pensez que vos petits-enfants sont trop jeunes pour visiter un musée archéologique, cette activité spécial

grands-parents est faite pour vous ! La médiatrice vous donnera les clés de compréhension du musée et vous

présentera les dispositifs de visite disponibles. Vous recevrez conseils et astuces pour guider vos petits-enfants de

façon amusante. Afin de poursuivre l’expérience, des activités manuelles faciles à réaliser à la maison vous seront

proposées.

Samedi 11 avril 2026

10 h 11h30

Tarif plein 6 €, réduit 4 €

Lieu musée de Jublains

Public adulte

Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Meet us at the Musée de Jublains for a guided tour!

L’événement VISITE GUIDEE L’ART D’ÊTRE GRAND-PARENT Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co