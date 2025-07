Visite guidée L’art religieux dans le patrimoine pictural des Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Visite guidée L’art religieux dans le patrimoine pictural des Andelys

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Début : 2025-08-01 16:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Entre musée et collégiale, explorez les représentations religieuses dans les œuvres conservées aux Andelys. Une visite guidée inédite en deux temps, qui vous invite à saisir la richesse du dialogue entre foi et création artistique.

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

Between museum and collegiate church, explore the religious representations in the works conserved at Les Andelys. An original two-part guided tour, inviting you to grasp the richness of the dialogue between faith and artistic creation.

Free

German :

Erkunden Sie zwischen Museum und Stiftskirche die religiösen Darstellungen in den Werken, die in Les Andelys aufbewahrt werden. Eine neue Führung in zwei Etappen, die Sie dazu einlädt, den Reichtum des Dialogs zwischen Glauben und künstlerischem Schaffen zu erfassen.

Kostenlos

Italiano :

Tra il museo e la collegiata, esplorate le rappresentazioni religiose nelle opere conservate a Les Andelys. Questa visita guidata, unica nel suo genere e suddivisa in due parti, vi invita a esplorare il ricco dialogo tra fede e creazione artistica.

Gratuito

Espanol :

Entre el museo y la colegiata, explore las representaciones religiosas en las obras conservadas en Les Andelys. Esta visita guiada única en dos partes le invita a explorar el rico diálogo entre la fe y la creación artística.

Gratis

