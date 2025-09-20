Visite guidée L’Art Sacré JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Visite guidée L’Art Sacré JEP

Samedi 20 septembre 2025 de 14h à 15h30. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Découvrez les joyaux du patrimoine religieux que recèlent l’Eglise Saint-Michel, la Collégiale Saint-Laurent et le Temple protestant à Salon-de-Provence.

Avec votre guide conférencière, plongez dans une visite captivante à travers des oeuvres d’art nés de la foi chrétienne. .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

Discover the jewels of Salon-de-Provence’s religious heritage: Eglise Saint-Michel, Collégiale Saint-Laurent and Temple Protestant.

German :

Entdecken Sie die Juwelen des religiösen Erbes, die die Kirche Saint-Michel, die Stiftskirche Saint-Laurent und der protestantische Tempel in Salon-de-Provence beherbergen.

Italiano :

Scoprite i gioielli del patrimonio religioso che si trovano nell’Eglise Saint-Michel, nella Collégiale Saint-Laurent e nel Tempio protestante di Salon-de-Provence.

Espanol :

Descubra las joyas del patrimonio religioso que se encuentran en la Eglise Saint-Michel, la Collégiale Saint-Laurent y el Templo Protestante de Salon-de-Provence.

