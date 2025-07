Visite guidée l’atelier de céramique de Christine Roqueplo à Champgeneteux Champgenéteux

Découvrez un atelier de céramique artisanale en Mayenne à Champgeneteux et plongez dans l’univers du tournage, du modelage et de la fabrication d’émaux à base de grès de Saint-Amand.

Installée en Mayenne depuis 2021, cette céramiste passionnée partage son quotidien entre création artistique et transmission de savoir-faire à travers des séances d’initiation au tournage et au modelage. Dans son atelier, chaque pièce naît d’un croquis et prend forme sur le tour objets décoratifs ou pièces pour l’art de la table, toutes sont uniques ou réalisées en petites séries.

Elle travaille exclusivement avec le grès de Saint-Amand, une argile noble et locale, et fabrique elle-même ses émaux à partir de matières premières naturelles (silice, feldspath, craie…) et d’oxydes colorants. Chaque création passe par deux cuissons une première à 980 °C, appelée cuisson des dégourdis , puis une seconde à 1280 °C après émaillage. Un processus exigeant et minutieux, à découvrir au plus près du geste artisanal.

Une visite poétique et technique, où la terre, le feu et le geste se rencontrent.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’Office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 7 pers. .

English :

Discover an artisanal ceramics workshop in Champgeneteux, Mayenne, and immerse yourself in the world of turning, modeling and glazing with Saint-Amand stoneware.

German :

Entdecken Sie eine handwerkliche Keramikwerkstatt in Champgeneteux im Departement Mayenne und tauchen Sie ein in die Welt des Drehens, Modellierens und der Herstellung von Glasuren aus Sandstein aus Saint-Amand.

Italiano :

Scoprite un laboratorio di ceramica tradizionale a Champgeneteux, in Mayenne, e immergetevi nel mondo della tornitura, della modellazione e della smaltatura del gres Saint-Amand.

Espanol :

Descubra un taller de cerámica tradicional en Champgeneteux, Mayenne, y sumérjase en el mundo del torneado, el modelado y el esmaltado con gres de Saint-Amand.

