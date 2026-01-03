Visite guidée L’Atelier de l’Orgue Marmoutier

Visite guidée L’Atelier de l’Orgue

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-11

fin : 2026-12-30

2026-02-11

Bien plus qu’un musée, ce lieu interactif invite à la découverte de l’orgue. Grâce à son parcours de visite, et à Organum XXI, un orgue pédagogique déconstruit, découvrez de manière ludique ce fabuleux instrument, mais aussi son histoire, son fonctionnement, la richesse unique de son patrimoine en Alsace… Une expérience inédite et innovante !

Tél. +33 (0)3 88 71 46 84

E-mail bonjour@latelierdelorgue.fr

Feuilletez la brochure groupes 2026 https://bit.ly/4ib1B2M .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr

