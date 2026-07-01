Visite guidée : lavoirs, lieux de vie, lieux d’histoire, Place de la mairie, Morteaux-Coulibœuf

Informations pratiques

Visite guidée : lavoirs, lieux de vie, lieux d’histoire Samedi 19 septembre, 14h30 Place de la mairie Calvados

RDV place de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée par Sylvie Sanglier sur les traces des lavoirs de Morteaux-Couliboeuf, présents et disparus.

Place de la mairie Place de la mairie, 14620 Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie

Visite guidée par Sylvie Sanglier sur les traces des lavoirs de Morteaux-Couliboeuf, présents et disparus.

©Françoise Fior