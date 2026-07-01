AGENDA · Morteaux-Coulibœuf
Visite guidée : lavoirs, lieux de vie, lieux d’histoire, Place de la mairie, Morteaux-Coulibœuf
samedi 19 septembre 2026 · Place de la mairie · Morteaux-Coulibœuf
Informations pratiques
Visite guidée : lavoirs, lieux de vie, lieux d’histoire Samedi 19 septembre, 14h30 Place de la mairie Calvados
RDV place de la mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée par Sylvie Sanglier sur les traces des lavoirs de Morteaux-Couliboeuf, présents et disparus.
Place de la mairie Place de la mairie, 14620 Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie
Visite guidée par Sylvie Sanglier sur les traces des lavoirs de Morteaux-Couliboeuf, présents et disparus.
©Françoise Fior
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