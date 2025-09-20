Visite guidée: Le Baillage Baillage d’Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys

Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine. . Renseignements et réservations au 03 21 11 96 12, par mail airesurlalys@tourisme-saintomer.com ou sur le site internet https://www.tourisme-saintomer.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir le Bailliage, le joyau architectural de la commune d’Aire-sur-la-Lys.

Baillage d’Aire-sur-la-Lys 1 Grand Place Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France

