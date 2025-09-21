[Visite guidée] Le Bailliage d’Arques Arques-la-Bataille
[Visite guidée] Le Bailliage d’Arques Arques-la-Bataille dimanche 21 septembre 2025.
[Visite guidée] Le Bailliage d’Arques
4 place Desceliers Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Le bailliage était une circonscription administrative, financière et judiciaire. Détruit en 1472, il fut reconstruit sous le règne de Louis XI en 1483 par Roger Goujon. Des personnalités importantes y ont séjourné telles que François Ier, Henri II et Henri IV. Face à Dieppe, il perd progressivement ses fonctions jusqu’à la Révolution de 1789. La maréchalerie a quant à elle vu séjourner le régiment des Dragons de Beauffremont en 1737.
Visites commentées du jardin et de l’intérieur du bailliage (uniquement le rez-de-chaussée) dimanche le 21 septembre à 11h et à 15h. .
