Visite guidée Le balnéaire à Saint-Pair Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée Le balnéaire à Saint-Pair

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite guidée avec Jean-Michel Pouilhe, sur le thème suivant

Le balnéaire à Saint-Pair de 1835 à 1980, de la thérapie au bain ludique.

Réservation par mail. .

Rue de la Chapelle Sainte-Anne RDV devant la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

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English : Visite guidée Le balnéaire à Saint-Pair

L’événement Visite guidée Le balnéaire à Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer