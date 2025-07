VISITE GUIDÉE LE BASSIN DE SAINT-FERRÉOL, UNE PLONGÉE DANS 350 ANS D’HISTOIRE SAINT-FERRÉOL Sorèze

SAINT-FERRÉOL 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Suivez notre guide et plongez dans l’histoire de Saint-Ferréol !

Découvrez la richesse du Bassin de Saint-Ferréol, en remontant son histoire de nos jours au 17ème siècle, de la baignade à la villégiature, et du parc romantique avec sa gerbe, jusqu’à Pierre-Paul Riquet.

Les visites se déroulent les mercredis de juillet et d’août à 10h. Rdv au bureau d’information touristique

Tarif 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans .

English :

Follow our guide and immerse yourself in the history of Saint-Ferréol!

German :

Folgen Sie unserem Führer und tauchen Sie in die Geschichte von Saint-Ferréol ein!

Italiano :

Seguite la nostra guida e immergetevi nella storia di Saint-Ferréol!

Espanol :

Siga nuestra guía y sumérjase en la historia de Saint-Ferréol

