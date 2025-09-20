[Visite guidée] Le bateau « Côte d’Albâtre » Quai de Carénage Dieppe
Quai de Carénage Office de Tourisme Dieppe-Maritîme Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Embarquez pour une expérience unique à bord du bateau « Le Côte d’Albâtre », classé Monument Historique. Découvrez son histoire fascinante, puis laissez-vous porter lors d’une balade dans le port de plaisance. Vous y explorerez les pontons en compagnie des récits passionnants des marins, navigateurs et armateurs qui ont marqué la région et dont les noms résonnent encore aujourd’hui sur les quais.
– Durée 1h, départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
– 10 pers. max
– Réservation obligatoire .
Quai de Carénage Office de Tourisme Dieppe-Maritîme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
