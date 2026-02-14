Visite guidée « Le Beffroi de Boulogne », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « Le Beffroi de Boulogne » 18 et 27 février Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T15:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

RV devant l’Hôtel de Ville, place Godefroy de Bouillon, Boulogne-sur-Mer

Attention : escalier de plus de 100 marches. Pas d’ascenseur

Réservation :

sur place : à l’office de Tourisme, rue de la Lampe – Boulogne-sur-Mer

en ligne : https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html

(sur le lieu de rendez-vous, uniquement la billetterie en ligne)

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html »}] [{« link »: « https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html »}]

Suivez le guide dans une ascension du beffroi, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec les beffrois de France et de Belgique. Depuis le belvédère, admirez le panorama sur la ville.

boulonnaisautop.com