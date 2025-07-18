Visite guidée Le Beffroi Nocturne Année Anniversaire Amiens

Visite guidée Le Beffroi Nocturne Année Anniversaire Amiens vendredi 18 juillet 2025.

Visite guidée Le Beffroi Nocturne Année Anniversaire

Place au fil Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-12-20 20:15:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-22 2025-08-29 2025-12-06 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-27

Cette année, le Beffroi célèbre en grande pompe les 20 ans de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial avec 22 autres Beffrois des Hauts-de-France !

Pour cet anniversaire, plongez-vous dans l’histoire de cet emblématique monument, de jour comme de nuit !

Venez faire résonner les cloches de la fête et découvrir les trésors cachés de notre Beffroi, le cœur battant de la ville !

Une visite où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le spectacle Chroma de la Cathédrale…

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrique « Visites thématiques et Ateliers Jeune Public »

Rdv au pied du beffroi Place au fil.

Paiement auprès du guide.

Durée 1h/1h15

Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

This year, the Belfry celebrates the 20th anniversary of its inclusion on the World Heritage List, along with 22 other belfries in the Hauts-de-France region!

For this anniversary, immerse yourself in the history of this emblematic monument, day and night!

Come and ring the festive bells and discover the hidden treasures of our Belfry, the beating heart of the city!

Enjoy a breathtaking view of the Cathedral’s Chroma show…

Reservations MUST be made: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Thematic Tours and Workshops for Young Audiences » section

Meet at the foot of the belfry ? Place au fil.

Payment with the guide.

Duration: 1h/1h15

German :

Dieses Jahr feiert der Belfried zusammen mit 22 anderen Belfrieden der Region Hauts-de-France den 20. Jahrestag seiner Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes mit großem Pomp!

Tauchen Sie anlässlich dieses Jubiläums in die Geschichte dieses emblematischen Bauwerks ein bei Tag und bei Nacht!

Lassen Sie die Glocken des Festes erklingen und entdecken Sie die verborgenen Schätze unseres Belfrieds, des schlagenden Herzens der Stadt!

Ein Besuch, bei dem Sie einen atemberaubenden Blick auf die Chroma-Show der Kathedrale genießen können…

OBLIGATORISCHE Reservierung: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrik « Thematische Führungen und Workshops für junges Publikum »

Treffpunkt am Fuße des Belfrieds? Platz an der Schnur.

Bezahlung beim Fremdenführer.

Dauer: 1h/1h15

Italiano :

Quest’anno il Campanile festeggia in grande stile il 20° anniversario della sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri 22 campanili della regione Hauts-de-France!

Per questo anniversario, immergetevi nella storia di questo monumento emblematico, di giorno e di notte!

Venite a suonare le campane a festa e a scoprire i tesori nascosti del nostro campanile, cuore pulsante della città!

Una visita che vi permetterà di godere di una vista mozzafiato sullo spettacolo di croma della cattedrale…

È indispensabile la prenotazione: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Sezione « Visite e laboratori tematici per il pubblico giovane

Ritrovo ai piedi del campanile? Place au fil.

Pagamento con la guida.

Durata: 1h/1h15

Espanol :

Este año, el Campanario celebra por todo lo alto el vigésimo aniversario de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, junto con otros 22 campanarios de la región de Hauts-de-France

Con motivo de este aniversario, sumérjase en la historia de este emblemático monumento, tanto de día como de noche

Venga a tocar las campanas de fiesta y descubra los tesoros ocultos de nuestro campanario, corazón palpitante de la ciudad

Una visita en la que podrá disfrutar de una impresionante vista del espectáculo Chroma de la Catedral…

Reserva obligatoria: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Sección « Visitas temáticas y talleres para el público joven

Encuentro al pie del campanario ? Place au fil.

Pago con el guía.

Duración: 1h/1h15

