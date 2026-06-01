Visite guidée : Le bois de Sainte-Marie d’en-Haut, de la clôture spirituelle au refuge de biodiversité, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble

Visite guidée : Le bois de Sainte-Marie d’en-Haut, de la clôture spirituelle au refuge de biodiversité Samedi 6 juin, 15h00 Jardins du Musée dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À plumes ou à feuilles, venez découvrir les habitants actuels des jardins du Musée dauphinois, plusieurs siècles après les sœurs visitandines. Portez un regard sur l’évolution des habitants des jardins, des soeurs visitandines au refuge de biodiversité.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le dispositif « natureculture » du Département de l’Isère qui encourage la biodiversité dans les jardins des musées et la culture dans les Espaces naturels Sensibles.

Jardins du Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}]

À plumes ou à feuilles, venez découvrir les habitants actuels des jardins du Musée dauphinois, plusieurs siècles après les sœurs visitandines. Portez un regard sur l’évolution des habitants des des …

©Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère