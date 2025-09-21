Visite guidée « Le Bormes des artistes » MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Bormes-les-Mimosas

Visite guidée « Le Bormes des artistes » Dimanche 21 septembre, 16h00 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

RESERVATION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITEES. Réservation sur : https://billetterie.musee-bormes.com/evenements-au-mhab/journee-du-patrimoine

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re) découvrez le village de Bormes d’un point de vue artistique !

Le parcours de la visite guidée présente in situ, les représentations de Bormes, les plus remarquables de la collection du musée. Suivez les traces des artistes venus créer au village de Bormes les Mimosas entre 1889 et 1940. La visite débute dans le village et vous fait parcourir les points de vues et sujets de prédilection des peintres et s’achève au musée face aux œuvres abordées sur le parcours.

Durée : 1 heure

Réservation sur : https://billetterie.musee-bormes.com/evenements-au-mhab/journee-du-patrimoine

Lieu de rendez-vous : 1 all. des commandos d’Afrique, Bormes les Mimosas. Place avec le #Bormes les Mimosas

Au MHAB-Musée d'Histoire et d'Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l'Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d'une collection d'art datant de la fin du XIXe à aujourd'hui et d'un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d'histoire de la ville.

