VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Partez à la découverte du Boulou et de son riche patrimoine historique au travers des noms de rues du centre historique du village

Réservation obligatoire.

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 95 contact@vallespir-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Le Boulou and its rich historical heritage through the names of the streets in the village’s historic center

Reservations required.

L’événement VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou a été mis à jour le 2026-03-02 par VALLESPIR TOURISME