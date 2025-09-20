visite guidée le Buffet de la gare Buffet de la gare Saint-Quentin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un buffet entièrement restauré, rien que pour vous !

Buffet de la gare Place André Baudez 02100 St Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

ville de St-Quentin