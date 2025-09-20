visite guidée « Le Casino » Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de Saint-Quentin.

Le Casino, rue du Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin

au coeur du quartier du Faubourg d’Isle, et son art déco préservé

Journées européennes du patrimoine 2025

