Visite guidée, le Centre ancien et ses façades Centre historique La Ciotat La Ciotat

Sur inscription, durée 1h, visite limitée à 15 personnes. RDV devant le 11 Quai du Général de Gaulle

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Corniche, chaîne d’angle ou piédroit, enduit-ciment ou à la chaux, encadrement en pierre ou badigeon…. Savez-vous parler façade ? Avec Philippe Saunier, Architecte conseil du CAUE13 à La Ciotat, « lecture » des rue du centre ancien pour décrypter la richesse patrimoniale et les qualités architecturales du bâti. Déambulation autour du Quai du Général De gaulle, rue du Maréchal Foch, rue Albert et Georges Arnous et rue des Poilus.

Centre historique La Ciotat Place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.08.88.56 »}]

Ville de La Ciotat