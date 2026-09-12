Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine RDV à la Maison des têtes Valence
samedi 19 septembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Photos en main, parcourez la ville à la recherche de détails… parfois incongrus !
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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
With your photos in hand, explore the city in search of details—some of which may be a bit out of place!
L’événement Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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