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AGENDA · Valence

Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine RDV à la Maison des têtes Valence

samedi 19 septembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
RDV à la Maison des têtes
Adresse
57 Grande Rue
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Photos en main, parcourez la ville à la recherche de détails… parfois incongrus !
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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

With your photos in hand, explore the city in search of details—some of which may be a bit out of place!

L’événement Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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