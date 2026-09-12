Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine RDV à la Maison des têtes Valence

samedi 19 septembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Valence

Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Photos en main, parcourez la ville à la recherche de détails… parfois incongrus !

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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

With your photos in hand, explore the city in search of details—some of which may be a bit out of place!

L’événement Visite guidée le centre historique au détail Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme