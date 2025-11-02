Visite guidée Le centre historique de Valence RDV à la Maison des têtes Valence
Visite guidée Le centre historique de Valence
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 14:30:00
2025-11-02
Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Cette visite vous guidera parmi les monuments emblématiques de la vieille ville.
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Discover Valencia’s historic center! This tour will guide you through the emblematic monuments of the old town.
German :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das historische Zentrum von Valencia! Diese Tour führt Sie zu den symbolträchtigen Bauwerken der Altstadt.
Italiano :
Scoprite il centro storico di Valencia! Questo tour vi guiderà attraverso i monumenti emblematici del centro storico.
Espanol :
¡Descubra el centro histórico de Valencia! Este tour te guiará por los monumentos emblemáticos del casco antiguo.
