Visite guidée Le centre historique de Valence RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée Le centre historique de Valence RDV à la Maison des têtes Valence dimanche 2 novembre 2025.

Visite guidée Le centre historique de Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 14:30:00

Date(s) :

2025-11-02

Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Cette visite vous guidera parmi les monuments emblématiques de la vieille ville.

.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Discover Valencia’s historic center! This tour will guide you through the emblematic monuments of the old town.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das historische Zentrum von Valencia! Diese Tour führt Sie zu den symbolträchtigen Bauwerken der Altstadt.

Italiano :

Scoprite il centro storico di Valencia! Questo tour vi guiderà attraverso i monumenti emblematici del centro storico.

Espanol :

¡Descubra el centro histórico de Valencia! Este tour te guiará por los monumentos emblemáticos del casco antiguo.

L’événement Visite guidée Le centre historique de Valence Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme