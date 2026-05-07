Visite guidée : Le centre historique de Valence RDV à la Maison des têtes Valence

dimanche 29 novembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Valence

Visite guidée : Le centre historique de Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 14:30:00

fin : 2026-11-29 14:30:00

Date(s) :

2026-11-29

Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Cette visite vous guidera parmi les monuments emblématiques de la ville. Un parcours où l’histoire se dévoile à travers le charme de Valence.

.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the historic center of Valencia! This tour will guide you through the city’s most iconic landmarks. A journey where history unfolds through the charm of Valencia.

L’événement Visite guidée : Le centre historique de Valence Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme