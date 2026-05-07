Visite guidée : Le centre historique de Valence RDV à la Maison des têtes Valence
dimanche 29 novembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée : Le centre historique de Valence
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 14:30:00
fin : 2026-11-29 14:30:00
Date(s) :
2026-11-29
Partez à la découverte du centre historique de Valence ! Cette visite vous guidera parmi les monuments emblématiques de la ville. Un parcours où l’histoire se dévoile à travers le charme de Valence.
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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Set out to explore the historic center of Valencia! This tour will guide you through the city’s most iconic landmarks. A journey where history unfolds through the charm of Valencia.
L’événement Visite guidée : Le centre historique de Valence Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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